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В Совфеде ответили Мерцу на призыв выплатить Украине €500 млрд

Сенатор Джабаров: Мерц, говоря о долгах РФ, хочет отомстить за поражения в войнах
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Fabrizio Bensch/Reuters

Обращаясь с некими посланиями к президенту России Владимиру Путину и призывая выплатить репарации Украине, канцлер Германии Фридрих Мерц пытается казаться «сверхлидером» Европы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«По-моему, Мерц возомнил себя сверхлидером Европы, но никаких оснований для этого нет. Такие эпатажные заявления не базируются ни на мощи немецкой армии, ни на мощи немецкого оружия. Все это базируется на желании отомстить России за позорные поражения в Первой и Второй мировой войне», — сказал сенатор.

Джабаров посоветовал канцлеру Германии прежде, чем требовать деньги для восстановления Украины у России, вспомнить, много ли его страна выплатила репараций Советскому союзу после Великой Отечественной войны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращениями к руководству РФ. Обращение немецкого политика было для Москвы и президента РФ Владимира Путина было кратким: «Мы не сдадимся».

Он также заявил, что Россия должна заплатить Украине €500 млрд за «материальный ущерб». И пока этого сделано не будет, Москва не должна и не будет иметь доступа к замороженным российским активам.

Ранее в Кремле прокомментировали послание Мерца Путину.

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