Россия, Белоруссия и Украина являются частями единой духовно-культурной корневой системы. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул территорию республики после начавшегося политического преследования, передает ТАСС.

«Я призываю не забывать, кто мы такие: Россия, Украина, Белоруссия — это неотъемлемая часть одной духовно-культурной корневой системы. Киев, Москва, Минск — это не просто столицы, это три главы одной книги. И если одну вырвать, смысл исчезает», — сказал парламентарий.

В апреле Дмитрук заявил, что Украине необходимо стать частью Союзного государства России и Белоруссии. По словам депутата, уже сегодня Киев должен начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Белоруссией и Украиной.

В марте президент Александр Лукашенко выразил уверенность, что Украина вернется к Белоруссии и России, после того как страны Запада вывезут все ископаемые, редкоземельные металлы и чернозем с территории республики. По оценке белорусского лидера, об украинского президента Владимира Зеленского «вытерли ноги в Белом доме и везде фактически», и в этой ситуации ему нужно «пораскинуть мозгами».

Ранее Лукашенко раскрыл, кто может обеспечить нормализацию отношений России и Украины.