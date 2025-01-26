Лукашенко раскрыл, кто может обеспечить нормализацию отношений России и Украины

Только Белоруссия может обеспечить нормализацию отношений между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «Sputnik.Беларусь».

Лукашенко заявил, что в 2025 году, по его мнению, наступит какая-то развязка конфликта на Украине. При этом, как он отметил, это не означает, что «закончится война и прочее».

Кроме того, Лукашенко во время беседы с журналистами добавил, что никогда не хотел конфликта на Украине. По его словам, он делал все, «чтобы конфликта не было».

В ноябре 2024 года президент республики говорил, что Россия и Украина должны провести переговоры в Белоруссии, поскольку «никакие америкосы. никакие европейцы» не помогут договориться трем славянским народам. Белорусский лидер захотел, чтобы интересы его страны учитывались при достижении договоренностей по Украине.

Ранее Лукашенко рассказал, куда первым делом поедет после выборов.