На Украине предложили вступить в Союзное государство России и Белоруссии

Депутат Рады Дмитрук: Киеву нужно создать Союзное государство с РФ и Белоруссией

Украине необходимо стать частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью», — отметил он.

По словам Дмитрука, уже сегодня Киев должен начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Белоруссией и Украиной.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в рамках Союзного государства можно выстроить единую систему взаимодействия, которая будет теснее, чем в унитарном государстве.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия как два суверенных государства могут «выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче», чем если бы они находились в одном унитарном образовании.

Ранее в Кремле объяснили назначение Глазьева госсекретарем Союзного государства.