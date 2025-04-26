На Украине предложили вступить в Союзное государство России и Белоруссии

Украине необходимо стать частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.
«Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью», — отметил он.
По словам Дмитрука, уже сегодня Киев должен начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Белоруссией и Украиной.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в рамках Союзного государства можно выстроить единую систему взаимодействия, которая будет теснее, чем в унитарном государстве.
Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия как два суверенных государства могут «выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче», чем если бы они находились в одном унитарном образовании.
Ранее в Кремле объяснили назначение Глазьева госсекретарем Союзного государства.