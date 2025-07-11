Путин назвал скромными зарплаты учителей в Белгородской области

В настоящее время заработные платы учителей в Белгородской области находятся на скромном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Вячеславом Гладковым, передает сайт Кремля.

«Что касается образования. Уровень заработной платы учителей пока все-таки скромный», — сказал глава государства.

Губернатор отметил, что сегодня учителя в регионе получают 58 тысяч рублей. По его словам, в 2022 году правительство Белгородской области подняло норматив финансирования детей до уровня гимназий и лицеев. Таким образом, сотрудники 554 школ начали работать на одном уровне, подчеркнул Гладков.

«Чтобы не была в одном месте высокая [зарплата], а в другом месте очень низкая», — сказал губернатор Белгородской области.

В ходе встречи Гладков также заявил, что Белгородская область получила 5,7 миллиарда рублей на поддержку из федерального бюджета. По его словам, эти средства были выделены за последние четыре года на помощь промышленности, а также малому и среднему бизнесу.

Ранее губернатор раскрыл главную проблему в Белгородской области.