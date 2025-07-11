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Губернатор Белгородской области заявил о сотнях поврежденных из-за атак ВСУ объектов

Гладков: из-за атак ВСУ в Белгородской области повреждены более 400 соцобъектов
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Антон Вергун/РИА Новости

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область повреждения получили более 400 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нанесен ущерб жилью, социальным объектам, например, количество поврежденных социальных объектов — домов культуры, школ, детских садов, других учреждений — превышает уже 400. Мы уже почти посчитали, сколько средств нам необходимо для восстановления», — сказал глава региона.

Гладков добавил, что власти Белгородской области при оценке стоимости развития региона стараются обращаться только к обоснованным цифрам.

В этом же интервью Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток прорыва на территорию региона, но все они успешно отражаются. По его словам, в области напряжение обстановки наблюдается в течение нескольких лет.

Ранее губернатор Белгородской области назвал глав регионов РФ солдатами Путина.

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