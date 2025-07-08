Госдеп заявил о пределах дипломатии Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп привержен урегулированию конфликта на Украине через дипломатию, но у нее есть свои пределы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс, сообщает «Интерфакс».

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел», — сказала Брюс.

По ее словам, американский лидер «старается, он не сдается, говорит с людьми, он знает, что может убеждать людей».

Недавно Трамп признался в разочаровании из-за продолжения боевых действий Россией. При этом политик подчеркнул, что он все еще привержен продолжению усилий по урегулированию конфликта, а также повторил, что, если бы не ошибки его предшественника Джо Байдена, украинский конфликт не перешел бы в горячую фазу.

До этого глава Белого дома охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.

Ранее Трамп заявил, что «спасает» Украину.