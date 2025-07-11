Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к руководству России, США и Словакии.

«Европейцы обсуждают варианты денежного содержания Украины с тем, чтобы подвигнуть продвижение войны до последнего украинца, ставят задачу выделения денег на регулярной основе. Деньги налогоплательщиков европейских стран... Надо начать диалог на взаимном уважении. Логика и разум диктует предпочтительность второго варианта. Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. С агрессивной мобилизацией Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», — сказал представитель Кремля.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля выступил с обращениями к руководству Российской Федерации, США и Словакии. Первое обращение было для президента России Владимира Путина. Оно было кратким: «Мы не сдадимся».

Ранее Лавров уличил канцлера ФРГ в цитировании начальников концлагерей.