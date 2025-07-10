ФСБ России опубликовала протокол допроса участника Волынской резни 1943-1944 годов, члена Организации украинских националистов (организация запрещена в России) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) 18-летнего Ивана Васюка. Документ, хранящийся в архиве УФСБ по Омской области, размещен на сайте ведомства.

Васюк, действовавший под псевдонимом Голуб в одном из отрядов украинских националистов, в январе 1944 года был арестован в Ровенской области советской военной контрразведкой. В ходе допроса арестованный признался, что с июля 1943 по январь 1944 года он в составе подразделения Миколы Свистуна принимал участие в нападениях на польские деревни, массовых убийствах и грабежах мирного населения. По словам Васюка, он участвовал в 10 нападениях и лично убил не менее 19 человек, в том числе шесть женщин и пять детей. После совершения убийств бандеровцы уносили все имущество и продукты, угоняли скот, а дома поджигали.

Васюк отметил, что националисты убивали не только поляков, но и украинцев, не сотрудничавших с Украинской повстанческой армией.

В июне сейм (нижняя палата парламента Польши) утвердил 11 июля Днем памяти о поляках — жертвах геноцида, совершенного украинскими националистами.

Ранее в Польше раскритиковали позицию Украины по Волынской резне.