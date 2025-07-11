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Эксперт объяснил, почему Пашинян согласился на встречу с Алиевым

Политолог Александров: темы встречи Алиева и Пашиняна были заранее оговорены
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РИА Новости/Reuters

Эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенных Арабских Эмиратах. По его мнению, глава армянского кабмина «приехал, по сути, сдаваться, причем условия оговорили заранее».

«Именно ожидаемой негативной реакцией в Армении на «похабный мир» объясняются развязанные сегодня там репрессии против оппозиции и Армянской Церкви. Зато это полностью соответствует целям Алиева, в частности, с получением Зангезурского коридора и последующим переселением в Сюник полутора миллионов якобы «изгнанных» оттуда азербайджанцев», — отметил аналитик.

После Азербайджан «получит «турецкий пояс» в южном «подбрюшье» России», добавил он.

10 июня Пашинян и Алиев провели переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби.

По итогам встречи премьер Армении и президент Азербайджана условились продолжать диалог, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, согласились с тем, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.

Ранее Армения заявила о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

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