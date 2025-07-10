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Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам переговоров

Пашинян и Алиев подтвердили, что переговорный формат оказался самым эффективным
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РИА Новости/Reuters

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев условились продолжать переговоры, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Об этом говорится в заявлении армянского кабмина.

«Стороны… договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами», — отмечается в сообщении.

Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, условились о том, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.

Лидеры также дали указания соответствующим комиссиям продолжить работы по делимитации границы.

10 июля Пашинян и Алиев начали переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

На опубликованной фотографии запечатлены вице-премьеры, главы МИД и чиновники высокого ранга, которые сопровождают глав государств.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась в мае 2025 года на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда президент и премьер выразили готовность поддерживать диалог.

Ранее политолог назвала регион, в котором может вспыхнуть новый конфликт.

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