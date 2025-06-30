Армения заявила о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Армения готова начать обсуждения с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Армения конструктивна и готова начать переговоры с Азербайджаном относительно места и времени подписания мирного соглашения.

13 марта армянский МИД сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новой войны между его страной и Азербайджаном не будет. Он также подчеркнул, что лично инициирует изменения в основной закон Армении, если Конституционный суд республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является «государством-военным преступником».