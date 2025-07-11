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У резиденции Трампа задержали женщину с оружием, которая пришла «срочно поговорить»

NY Post: женщина с оружием и «срочным сообщением» появилась у резиденции Трампа
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Police Department

У резиденции главы США Дональда Трампа во Флориде задержали женщину с оружием, которая «срочно хотела поговорить» с президентом. Об этом сообщает издание New York Post.

Сообщается, что инцидент произошел 7 июля около 22:00 по местному времени. Согласно протоколу ареста, 49-летняя Кэролайн Шоу подъехала к южным воротам резиденции Мар-а-Лаго на автомобиле марки Mercedes, после чего подошла к воротам и сказала сотрудникам Секретной службы США, что ей необходимо «срочно поговорить с Трампом».

Женщина призналась, что в ее машине находится оружие. Ее арестовали по причине того, что водительские права были просрочены, а регистрация автомобиля истекла в 2021 году. Машину «забрали под охрану до дальнейшего расследования».

Сообщается, что сам Трамп в момент инцидента находился в Вашингтоне. В суде фигурантка заявила о своей невиновности, однако ей запретили в дальнейшем приближаться к президенту страны и его собственности.

13 июля 2024 года в политика стреляли на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был легко ранен в ухо. Стрелявшим был 20-летний американец Томас Мэтью Крукс — его ликвидировали на месте сотрудники Секретной службы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп-младший обвинил бывшего директора ФБР в призыве убить президента США.

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