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Орбан заявил о проигрыше Украины и ЕС в конфликте с Россией

Орбан: Украина и ЕС проиграли в конфликте, но не находят смелости это признать
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Marton Monus/Reuters

Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Россия приближается к победе, а Украина эту войну практически проиграла, а вместе с Украиной ее проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия», — сказал политик.

По его словам, вместо этого европейские лидеры действуют так, будто эту войну еще можно выиграть. Венгерский премьер подчеркнул, что для окончания конфликта необходимы дипломатия, прекращение огня, мирные переговоры.

До этого премьер Венгрии заявил, что в глазах европейских лидеров на саммите Евросоюза можно было прочитать признание того, что Украина проиграла в конфликте.

Орбан сообщал, что в будущем европейские политики будут вынуждены признать поражение Евросоюза (ЕС) и Украины в конфликте. По мнению лидера Венгрии, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина на линии фронта отступает и тоже проигрывает.

Ранее Орбан назвал Зеленского комиком, играющим роль президента.

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