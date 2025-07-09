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Орбан заявил, что Евросоюз уже проиграл войну на Украине

Орбан: наступит момент, когда ЕС будет вынужден признать поражение на Украине
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Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в будущем европейские политики будут вынуждены признать поражение Евросоюза (ЕС) и Украины в конфликте. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придется признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение», — сказал политик.

По словам венгерского премьера, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина на линии фронта отступает и тоже проигрывает. Орбан подчеркнул, что ЕС может завершить этот конфликт только дипломатическим путем.

Министр также отметил, что события на Украине уже имеют серьезные последствия для европейской экономики, а в будущем с последствиями столкнется уже «европейская политика», которая давно не проигрывала. По мнению Орбана, РФ, будучи ядерной державой, не может потерпеть поражения на Украине.

До этого премьер Венгрии заявил, что в глазах европейских лидеров на саммите Евросоюза можно было прочитать признание того, что Украина проиграла в конфликте.

Ранее Орбан заявил, что против России развязана прокси-война.

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