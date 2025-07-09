Орбан заявил, что Зеленский является комиком, играющим роль президента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Владимира Зеленского как «новый тип политика-инфлюенсера», чей опыт не подготовил его к президентской роли. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Patriota, комментируя встречу с главой Украины год назад.

Орбан предупредил, что ситуация для Украины ухудшится после прихода Дональда Трампа к власти. Он подчеркнул, что «Киев сможет рассчитывать только на помощь ЕС». Политик предложил начать мирные переговоры, но Зеленский отверг инициативу, заявив, что «время работает на Украину».

«Это политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик, который взял на себя несвойственную роль. Я пытался говорить о глубинных процессах, но осознал: передо мной человек, играющий президента», — сказал Орбан.

Премьер подчеркнул, что отсутствие у Зеленского опыта в госуправлении мешает реалистичной оценке конфликта.

«Прошлое не научило его стратегическому планированию», — отметил Орбан.

5 июля венгерский премьер заявил, что Зеленский планирует заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов.

Ранее Орбан обратился к украинцам по вопросу вступления Украины в Евросоюз.