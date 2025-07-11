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В МИД РФ отреагировали на статус-кво по тайваньской проблеме

Лавров назвал лицемерием призывы сохранить статус-кво по тайваньской проблеме
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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Призывы сохранить статус-кво по тайваньскому вопросу – лицемерие со стороны некоторых западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Кроме того, министр иностранных дел Китая Ван И заявлял о необходимости решения вопроса, опираясь на концепцию единого китайского государства, подчеркнул Лавров. По его словам, Россия бесспорно поддерживает позицию Пекина и готова к содействию по ее реализации.

В марте Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем, любые попытки Соединенных Штатов использовать остров для сдерживания Пекина обречены на провал.

1 декабря 2024 года МИД КНР сообщил, что продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны

31 декабря 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее Россия поддержала действия Китая касательно Тайваня.

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