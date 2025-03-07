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В Китае заявили, что Тайвань не станет страной никогда

Ван И: Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем
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Dado Ruvic/Reuters

Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем, любые попытки Соединенных Штатов использовать остров для сдерживания Пекина обречены на провал. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР), передает РИА Новости.

«Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая подобны богомолу, который пытается остановить колесницу своими лапками, в конечном итоге Китай неизбежно будет единым», — заявил Ван.

1 декабря 2024 года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Также Ван И, комментируя отношения с США, заявил, что ни одна страна не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.

Ранее Китай ввел экспортный контроль ряда американских компаний.

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