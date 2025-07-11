Лавров передал Рубио записку с цитатами Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат президента Украины Владимира Зеленского и его соратников о необходимости уничтожать русских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости «уничтожать русню»», — рассказал Лавров на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что Киеву нужна «территориальная целостность» для того, чтобы угнетать все права русского и русскоязычного населения, а несогласных истреблять физически.

10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Встреча продолжалась около 50 минут.

В МИД РФ рассказали, что дипломаты провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. В том числе главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине, а также событий в Сирии и Иране.

Как отметил Рубио, они с Лавровым успели обсудить новый подход к урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь подчеркнул, что планирует доложить о результатах беседы президенту США Дональду Трампу.

Ранее экс-помощник Кучмы высказался о встрече Лаврова и Рубио в Малайзии.