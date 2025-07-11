В МИД Армении назвали успешной встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Ереван считает прошедшую в Абу-Даби встречу глав Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева успешной. Об этом сообщил официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса», — говорится в заявлении.

Она напомнила, что по итогам встречи обе стороны выступили с идентичными заявлениями, в частности, по разблокировке региональных коммуникаций. По ее словам, армянский народ знаком с повесткой правительства республики.

По итогам переговоров премьер Армении и президент Азербайджана условились продолжать переговоры, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, согласились с тем, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.

Ранее политолог назвал тему переговоров Алиева и Пашиняна.