На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Армении назвали успешной встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

Пресс-секретарь МИД Армении Бадалян: встреча Пашиняна и Алиева прошла успешно
close
РИА «Новости»

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Ереван считает прошедшую в Абу-Даби встречу глав Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева успешной. Об этом сообщил официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса», — говорится в заявлении.

Она напомнила, что по итогам встречи обе стороны выступили с идентичными заявлениями, в частности, по разблокировке региональных коммуникаций. По ее словам, армянский народ знаком с повесткой правительства республики.

По итогам переговоров премьер Армении и президент Азербайджана условились продолжать переговоры, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, согласились с тем, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.

Ранее политолог назвал тему переговоров Алиева и Пашиняна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами