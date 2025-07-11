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В Европарламенте не захотели почтить память жертв Волынской резни

Политик Брылка: в ЕП отказались почтить память жертв Волынской резни
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

В Европейском парламенте отклонили предложение Польши почтить минутой молчания жертв Волынской резни, совершенной украинскими националистами. Об этом в соцсети X сообщила депутат Европарламента Анна Брылка.

«В Европарламенте не будет минуты молчания в память о жертвах украинского геноцида на Волыни», — отметила она.

Брылка добавила, что председатель Европарламента Роберта Метсола отклонила соответствующее предложение Варшавы.

10 июля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей.

По словам Дуды, Зеленский сказал президенту Польши, что в школе его не учили этой теме.

Накануне ФСБ России опубликовала протокол допроса участника Волынской резни 1943–1944 годов, члена Организации украинских националистов (организация запрещена в России) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) 18-летнего Ивана Васюка.

Ранее в Польше раскритиковали позицию Украины по Волынской резне.

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