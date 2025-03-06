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Путин дал оценку работе губернаторов по поддержке бойцов СВО

Путин сообщил, что губернаторы работают с душой по поддержке бойцов СВО

Губернаторы в регионах работают с душой по поддержке участников специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«С душой работают [губернаторы], я практически не знаю никого, кто бы не обращал на эту тему внимания. Все заряжены», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что руководители регионов стараются по максимуму поддерживать участников СВО и членов их семей.

Кроме того, президент предложил продумать введение в России единого стандарта поддержки для семей участников СВО, к которому субъекты страны смогут добавлять свои меры.

В феврале Путин поручил кабинету министров и генеральной прокуратуре принять меры по сохранению за участниками спецоперации прав на пользование служебным жильем. Указ распространяется на военнослужащих, работников правоохранительных органов, вышедших на пенсию военных, пенсионеров правоохранительных органов, участников СВО или контртеррористической операции, а также за членами их семей.

Ранее Путин назвал участников спецоперации «своими ребятами».

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