Губернатор Белгородской области рассказал о взаимодействии с Путиным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал агентству ТАСС, что президент России Владимир Путин получает доклады по ситуации в регионе максимально оперативно.
«В случае, если у нас происходит особо сложный период, зачастую он сам звонит, и я докладываю о ситуации», — сказал чиновник.
До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются. По его словам, в области напряжение обстановки наблюдается в течение нескольких лет, за это время произошло достаточно много попыток ВСУ прорваться.
9 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на территорию Курской области.
Как стало известно, группа украинских военных выдвинулась из Рыжевки в Сумской области по направлению села Теткино. Бойцам Вооруженных сил России удалось успешно отразить эту атаку.
Ранее военные ВС РФ показали на видео последствия «бойни у Теткино».