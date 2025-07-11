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Губернатор Белгородской области рассказал о взаимодействии с Путиным

Гладков: Путин получает оперативные доклады по Белгороду и зачастую сам звонит
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал агентству ТАСС, что президент России Владимир Путин получает доклады по ситуации в регионе максимально оперативно.

«В случае, если у нас происходит особо сложный период, зачастую он сам звонит, и я докладываю о ситуации», — сказал чиновник.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются. По его словам, в области напряжение обстановки наблюдается в течение нескольких лет, за это время произошло достаточно много попыток ВСУ прорваться.

9 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на территорию Курской области.

Как стало известно, группа украинских военных выдвинулась из Рыжевки в Сумской области по направлению села Теткино. Бойцам Вооруженных сил России удалось успешно отразить эту атаку.

Ранее военные ВС РФ показали на видео последствия «бойни у Теткино».

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