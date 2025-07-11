Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в области напряжение обстановки наблюдается в течение нескольких лет, за это время произошло достаточно много попыток ВСУ прорваться.

Гладков добавил, что недавно российские войска успешно отразили атаку украинской стороны в Краснояружском районе.

9 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на территорию Курской области.

Как стало известно, группа украинских военных выдвинулась из Рыжевки в Сумской области по направлению села Теткино. Бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось успешно отразить эту атаку.

Кроме того, по данным канала, 8 июля штурмовики ВСУ пытались прорваться в курский поселок Новый Путь. Однако российские военные встретили их огнем и не дали осуществить задуманное.

До этого главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки верховного главнокомандующего 7 июля заявил о планах по восстановлению потерянных позиций в Курской и Белгородской областях.

Ранее военные ВС РФ показали на видео последствия «бойни у Теткино».