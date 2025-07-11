Макрон заявил о планах патрулировать небо и море Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — cказал французский лидер.

По словам Макрона, таким образом будет послан «стратегический сигнал» России.

До этого французский лидер заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. Макрон отметил, что объединенные силы также смогут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение НАТО.

Ранее был назван город, где откроют штаб-квартиру «коалиции желающих» по Украине.