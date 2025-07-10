Макрон раскрыл численность иностранного контингента для размещения на Украине

Макрон: контингент для размещения на Украине составит до 50 тысяч человек

Франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает РИА Новости.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении», — заявил французский лидер.

Макрон отметил, что объединенные силы также смогут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение НАТО.

Президент Франции подчеркнул, что эти «франко-британские объединенные экспедиционные силы» призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.

Также Макрон и Стармер подчеркнули важность поддержания давления на Россию параллельно с проведением дипломатической работы. По мнению главы британского правительства, проекты европейских миротворческих контингентов на территории Украины после длительного периода разработки наконец приобрели конкретные очертания. Макрон добавил, что эти инициативы готовы перейти в практическое русло при достижении перемирия.

Ранее был назван город, где откроют штаб-квартиру «коалиции желающих» по Украине.