Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп практически не имеет рычагов влияния на Россию. Об этом сообщает издание Advance.
В публикации отмечается, что Трамп «вдруг захотел обойтись с Россией жестко», так как президент России Владимир Путин «его не слушает».
«Но зачем Путину его слушать, когда даже [президент Украины] Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что угрозы Трампа совершенно пусты, поэтому они не достигают цели. За время своего второго президентского срока он успел только дискредитировать себя, а также развеять иллюзии о том, что США когда-нибудь выберут другой путь, кроме «бизнеса как всегда».
До этого газета The New York Times (NYT) писала, что отношения между Трампом и Путиным неожиданно ухудшились.
В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.
Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.