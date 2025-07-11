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На Западе заявили об отсутствии у Трампа рычагов влияния на Россию

Advance: у Трампа практически нет рычагов влияния на Россию
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Mark Schiefelbein/AP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп практически не имеет рычагов влияния на Россию. Об этом сообщает издание Advance.

В публикации отмечается, что Трамп «вдруг захотел обойтись с Россией жестко», так как президент России Владимир Путин «его не слушает».

«Но зачем Путину его слушать, когда даже [президент УкраиныВладимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что угрозы Трампа совершенно пусты, поэтому они не достигают цели. За время своего второго президентского срока он успел только дискредитировать себя, а также развеять иллюзии о том, что США когда-нибудь выберут другой путь, кроме «бизнеса как всегда».

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что отношения между Трампом и Путиным неожиданно ухудшились.

В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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