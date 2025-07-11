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В США заявили о скрытом смысле смены отношения Трампа к конфликту на Украине

Semafor: смена подхода Трампа к конфликту на Украине является его стратегией
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Соратники президента США Дональда Трампа считают, что смена его подхода в отношении конфликта на Украине является переговорной стратегией. Об этом сообщает издание Semafor.

«Некоторые из союзников Трампа увидели в этом часть его переговорной стратегии, а не однозначный разворот президента в сторону Украины», — сказано в материале.

Как утверждает источник, близкий к президенту США, изменение риторики Трампа — это скрытые сигналы обеим сторонам конфликта.

Собеседник издания отметил, что президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому важно знать: если они не смягчат свои позиции, возможно все.

По словам источника, есть один исход конфликта, который кажется нереалистичным даже проукраинским республиканцам. Они не верят, что изменение позиции Трампа означает его готовность предоставить новую военную помощь Киеву.

В последнее время американский лидер ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от Путина.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. При этом есть желание обоих сторон решить конфликт на Украине быстро и политико-дипломатическим путем.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.

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