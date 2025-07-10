В США заявили, что выводы Трампа об озвученных Лавровым идеях определят его шаги

Дальнейшие шаги США по отношению к России и Украине будут продиктованы выводами американского президента Дональда Трампа о новых идеях, которыми обменялись министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Штатов Марко Рубио. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов, передает Fox News.

По ее словам, госсекретарь после встречи с главой российского МИДа в Куала-Лумпуре сообщил, что Москва изложила «определенные идеи, о которых он расскажет президенту».

«И, конечно, мы увидим, что он (Трамп — «Газета.Ru») скажет», — добавила Брюс, говоря о дальнейших действиях Вашингтона по ситуации вокруг России и Украины.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам американского госсекретаря, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. По его словам, они не приведут к мирному урегулированию, но помогут работать. Российский МИД в свою очередь подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии.