Рубио подмигнул Лаврову в ходе встречи в Малайзии

Госсекретарь США Марко Рубио в рамках встречи в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом в соцсети X заявила журналистка CNN Кайли Этвуд.

«Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — отметила она.

В четверг прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с его американским коллегой Рубио в Куала-Лумпуре. По данным РИА Новости, переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут.

По итогам переговоров с главой МИД России госсекретарь США заявил, что Вашингтон желает увидеть дорожную карту завершения конфликта на Украине. Вместе с тем Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.

9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Сергей Лавров и Марко Рубил находятся в постоянном контакте. К тому моменту они успели провести очные переговоры в Эр-Рияде, а также созвониться семь раз.

Ранее в Госдуме раскрыли возможную цель встречи Лаврова и Рубио.