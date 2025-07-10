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Рубио анонсировал переговоры с главой МИД Китая

Госсекретарь США Рубио собирается встретиться с главой МИД Китая Ван И
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Julien de Rosa/Pool/AP

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подтвердил подготовку встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Переговоры пройдут в рамках саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщает Bloomberg.

«Да, мы работаем над этим. При любой встрече подниму вопрос поддержки Россией со стороны Китая. Пекин явно помогает Москве, стараясь оставаться незамеченным», — отметил госсекретарь.

До этого Рубио заявил, что разрешение конфликта на Украине потребует «времени и терпения».

10 июля глава МИД России Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа с Путиным.

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