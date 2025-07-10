Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа с Путиным

Рубио: встреча Трампа с Путиным пока не планируется

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, в настоящее время саммит не предусмотрен», — подчеркнул Рубио в общении с журналистами после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен использовать любую возможность для поддержания контактов с Москвой. По словам дипломата, необходимо, чтобы США и Россия продолжали поддерживать связи.

Рубио отметил, что Вашингтон «видит потенциал» для мирного разрешения украинского кризиса и поэтому «хочет внести свой вклад» в этот процесс.

До этого телеканал CNN обнародовал аудиозапись, датированную 2024 годом, на которой нынешний президент США Дональд Трамп пересказывает содержание беседы с президентом России Владимиром Путиным. В пересказе Трампа упоминаются прямые угрозы о возможном нанесении бомбовых ударов в случае пересечения российскими войсками украинской границы.

Ранее администрацию Трампа обвинили в «пресмыкательстве» перед Путиным.