СМИ узнали о прощальном письме экс-министра транспорта Старовойта

«Ъ»: Старовойт перед смертью оставил прощальное сообщение в группе Минтранса

Перед смертью экс-министр транспорта Роман Старовойт отправил коллегам в общий чат Минтранса сообщение, содержание которого они не сразу распознали как прощальное. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Он написал, что занимался полезным для страны делом, и завершил фразой «Честь имею», — передает издание слова сотрудников, присутствовавших на церемонии прощания.

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 июля в ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом, на которую прибыли члены правительства.

Ранее СМИ рассказали о проблемах девушки Старовойта.