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СМИ рассказали о проблемах девушки погибшего экс-министра Старовойта

Mash: у девушки Старовойта Полины начались проблемы после его смерти
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_pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У девушки погибшего бывшего министра транспорта Романа Старовойта Полины Копыловой начались проблемы на фоне его смерти. Об этом пишет Mash.

По информации канала, Полина сейчас живет в гостинице, у нее появилась бессонница, также она рискует быть отчисленной из ординатуры медицинского вуза, где девушка учится на онкоортопеда.

Также сообщается, что девушка экс-министра вынуждена жить в отеле, так как всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали, в том числе дом в Московской области и квартиру в Москве на Патриарших прудах, где проживала мать партнерши экс-министра.

«Кроме того, знакомым она говорит, что хотела бы вернуться в родной Курск. Но ей якобы намекнули, что это может быть опасно», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что бывшая супруга Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания с чиновником, которая прошла в Центральной клинической больнице в Москве.

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о самоубийстве Старовойта.

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Самоубийство Старовойта
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