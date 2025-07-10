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Великобритания поставит Украине ракеты для ПВО

Правительство: Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО
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Henry Nicholls/Reuters

Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что это не только значительно повысит обороноспособность королевства, но и позволит Киеву продолжать борьбу.

Как заявлено в документе, поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции по восстановлению Украины 10-11 июня в Риме. Лондон выделит на поставки ракет £2,5 млрд ($3,4 млрд) кредита с 19-летним сроком погашения.

Кроме того, Британия выделит Украине £283 млн безвозмездной помощи в 2025-2026 годах, заявили в правительстве.

25 июня глава британского правительства Кир Стармер заявил об оплате нового пакета военной помощи Киеву за счет процентов по замороженным российским активам. По его словам, Лондон отправит Киеву 350 современных зенитных ракет, используя в качестве оплаты £70 млн ($95 млн) из процентов от замороженных активов РФ.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция будут сотрудничать в ядерной сфере из-за «российской угрозы».

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