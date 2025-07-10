На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия и Франция будут сотрудничать в ядерной сфере из-за «российской угрозы»

FT: Британия и Франция впервые начнут координировать ядерные силы для защиты ЕС
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Великобритания и Франция впервые начнут координировать «использование ядерного оружия» якобы из-за российской угрозы. Об этом пишет газета Financial Times.

«Великобритания и Франция впервые пообещали координировать использование своего ядерного оружия, заявив, что они будут совместно действовать в целях защиты Европы от любой «экстремальной угрозы»», — говорится в сообщении издания.

Как пишет FT, это стало «значительными шагом вперед в сотрудничестве между двумя ядерными державами Европы», так как они стремятся ответить на якобы растущую угрозу со стороны России.

Кроме того, напоминает издание, президент США Дональд Трамп поставил под сомнение приверженность США коллективной обороне в Европе.

На этом фоне 9 июля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) отложили планы по отправке своих военных на территорию Украины.

Журналисты отметили, что теперь «коалиция желающих» сконцентрирует внимание на поддержке Украине в конфликте на истощение. По словам авторов материала, подобное решение является смягчением планов европейских стран.

Ранее в Польше высказались об отправке войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами