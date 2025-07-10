Британия и Франция будут сотрудничать в ядерной сфере из-за «российской угрозы»

FT: Британия и Франция впервые начнут координировать ядерные силы для защиты ЕС

Великобритания и Франция впервые начнут координировать «использование ядерного оружия» якобы из-за российской угрозы. Об этом пишет газета Financial Times.

«Великобритания и Франция впервые пообещали координировать использование своего ядерного оружия, заявив, что они будут совместно действовать в целях защиты Европы от любой «экстремальной угрозы»», — говорится в сообщении издания.

Как пишет FT, это стало «значительными шагом вперед в сотрудничестве между двумя ядерными державами Европы», так как они стремятся ответить на якобы растущую угрозу со стороны России.

Кроме того, напоминает издание, президент США Дональд Трамп поставил под сомнение приверженность США коллективной обороне в Европе.

На этом фоне 9 июля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) отложили планы по отправке своих военных на территорию Украины.

Журналисты отметили, что теперь «коалиция желающих» сконцентрирует внимание на поддержке Украине в конфликте на истощение. По словам авторов материала, подобное решение является смягчением планов европейских стран.

Ранее в Польше высказались об отправке войск на Украину.