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Лондон и Париж призывают сочетать жесткость и диалог в отношениях с Россией

Guardian: Макрон и Стармер призвали сочетать жесткость и диалог в отношении с РФ
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, и Эмманюэль Макрон, президент Франции, подчеркнули важность поддержания давления на Россию параллельно с проведением дипломатической работы. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно публикации в издании, лидеры двух стран выразили единодушие относительно стратегии.

«Мы обязаны совмещать усилия по подготовке условий для мира и вынуждать Россию сесть за стол переговоров», — отметили лидеры.

По словам Кира Стармера, проекты европейских миротворческих контингентов на территории Украины после длительного периода разработки наконец приобрели конкретные очертания, а Эмманюэль Макрон добавил, что эти инициативы готовы перейти в практическое русло при достижении перемирия.

10 июля газета Financial Times писала, что Великобритания и Франция впервые начнут координировать «использование ядерного оружия» якобы из-за российской угрозы. В этот же день стало известно, что Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте.

Ранее Брижит Макрон поставила супруга в неловкое положение.

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