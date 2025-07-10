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Армянского епископа уволили из университета за политическую активность

24News: епископа Жамкочяна уволили из Ереванского университета после митинга
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Епископа Армянской апостольской церкви Анушавана Жамкочяна уволили из Ереванского университета после участия в митинге в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщает 24News.

Жамкочян работал деканом факультета теологии этого вуза. По данным журналистов, распоряжение об его увольнении поступило из аппарата правительства Армении.

Жамкочян занимал пост декана с 2005 года.

До этого Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. У дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна.

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