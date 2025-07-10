Стармер высказался о координации ядерных сил между Францией и Британией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании Лондоном и Парижем соглашения о координации «независимых средств ядерного сдерживания». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания», — заявил британский премьер на пресс-конференции после двустороннего саммита с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

По словам министра, со дня подписания этого документа противники должны знать, что любая угроза Европе вызовет ответные действия со стороны этих участников соглашения.

До этого газета The Times со ссылкой на источники писала о планах правительства Великобритании расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России.

Ранее министр обороны Франции объяснил, зачем Макрон звонил Путину.