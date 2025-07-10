На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стармер высказался о координации ядерных сил между Францией и Британией

Стармер: Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
true
true
true
close
Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании Лондоном и Парижем соглашения о координации «независимых средств ядерного сдерживания». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания», — заявил британский премьер на пресс-конференции после двустороннего саммита с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

По словам министра, со дня подписания этого документа противники должны знать, что любая угроза Европе вызовет ответные действия со стороны этих участников соглашения.

До этого газета The Times со ссылкой на источники писала о планах правительства Великобритании расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России.

Ранее министр обороны Франции объяснил, зачем Макрон звонил Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами