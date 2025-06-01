Times узнала о планах Лондона расширить ядерный арсенал

The Times: Великобритания обсуждает закупку у США истребителей с ядерным оружием

Правительство Великобритании планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II. Лондон планирует добавить к ним истребители F35A с ядерным оружием.

Накануне полковник Британской армии Ричард Кэмп сообщил, что Великобритания должна помочь Украине с разработкой собственного ядерного оружия. По словам Кэмпа, посетившего форум Black Sea Security Forum в Одессе, инициатива должна состояться в рамках договора о стратегическом партнерстве.

26 мая издание Politico со ссылкой на источники писало, что после заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия-Евросоюз в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение.

Ранее в Британии предложили создать украинский полк в своей армии.