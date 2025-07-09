Министр обороны Франции объяснил, зачем Макрон звонил Путину

Лекорню: Макрон звонил Путину, чтобы он убедил Иран не выходить из ДНЯО

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным 1 июля для координации усилий по сохранению участия Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Valeurs.

«Пять ядерных держав — гаранты ДНЯО — должны взаимодействовать, несмотря на разногласия. Именно поэтому президент связался с российским коллегой», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что такие контакты соответствуют практике «красного телефона» времен холодной войны.

Это первый разговор лидеров с сентября 2022 года. Лекорню также подтвердил регулярные контакты с российскими представителями по вопросам ядерной безопасности.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный аналитик объяснил значение звонка Макрона Путину.