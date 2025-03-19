Франция развернет ядерное оружие для сдерживания России

Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты для сдерживания России

Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, посетив авиабазу Люксей-Сен-Совер, где объявил о возрождении одной из ключевых военных площадок времен холодной войны, передает Le Figaro.

Во время выступления перед военнослужащими 18 марта Макрон сообщил, что база ВВС №116 станет первой, получившей модернизированные истребители Rafale F5. Эти самолеты будут оснащены гиперзвуковыми ракетами ASN4G класса «воздух–земля», способными нести ядерные заряды.

«В 2035 году это будет первая база, которая получит самолеты Rafale новой модификации с гиперзвуковым оружием. Это наш ответ на вызовы безопасности», — подчеркнул Макрон.

Планы включают формирование двух эскадрилий: седьмая будет готова к 2032 году, восьмая — к 2033-му. ASN4G, разработанные для преодоления современных систем ПВО, станут основой французской доктрины ядерного сдерживания, направленной, по словам властей, на «предотвращение конфликтов».

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях.

Ранее Макрон призвал Европу вооружаться, чтобы избежать войны.