В США заявили, что закон Грэма о санкциях грозит мировой торговой войной

Закон сенатора США Линдси Грэма о жестких санкциях против России может вызвать крах мировых энергорынков и глобальную рецессию. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

«Экономические последствия законопроекта очевидны и масштабны», — заявил Бен Харрис, вице-президент и директор Программы экономических исследований Института Брукингса.

Работая в администрации бывшего президента США Джо Байдена, Харрис участвовал в разработке предыдущей попытки ограничить доходы России от продажи нефти.

По словам аналитика, в случае одобрения инициативы Грэма, возможны только три вероятных исхода: отступление российских войск, обвал на мировых энергетических рынках или всемирная рецессия из-за резкого спада в мировой торговле.

9 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним.

Речь идет о законопроекте Грэма, который предусматривает введение 500% тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили влияние пошлин США в 500% на Россию.