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Трамп готов поддержать новые санкции против России при одном условии

Politico: Трамп поддержит санкции против России, если получит право их снять
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Они рассказали, что эта редакция документа предполагает возможность отмены на 180 дней 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российские нефть и уран.

Согласно материалу, авторы законопроекта согласились увеличить этот срок, если за его соблюдением будем следить конгресс. Однако администрация лидера США выступает за отказ от такого механизма контроля.

В конце июня Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм. Его законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у РФ природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что в случае принятия инициативы США начнут торговую войну со всем остальным миром.

Ранее Трамп пообещал устроить России «маленький сюрприз».

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