В МИД РФ оценили влияние пошлин США в 500% на Россию

Пошлины в 500%, которые грозятся ввести США против торговых партнеров России, требуют анализа и осмысления. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет», — отметил дипломат, отвечая на вопрос журналистов о новых «сокрушительных» пошлинах США.

Он подчеркнул, что Россия научилась работать в условиях санкций, добавив, что в отношении страны уже принято более 30 тысяч ограничительных мер. По словам Рябкова, несмотря на это, РФ продолжит двигаться «своим независимым, суверенным и поступательным путем».

9 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним.

Речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков отреагировал на планы США ввести новые санкции против России.