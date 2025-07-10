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Рябков высказался об угрозах Трампа в адрес БРИКС

Рябков: Россия призывает к компромиссам, БРИКС не направлено против США
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Российская сторона в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Тарифные войны, переговоры по тарифам, пошлинам, торговым условиям и так далее должны рассматриваться, и это тоже происходит, на двухсторонней основе между государствами, которые становятся объектами подобного воздействия со стороны США, объединениями государств», — заявил он.

По словам Рябкова, диалог между странами должен происходить нормально и спокойно. Помимо этого, по мнению замглавы МИД РФ, стороны должны находить компромиссы и совместные решения. Он подчеркнул, что общение с участниками БРИКС на языке манипуляций невозможно.

Рябков отметил, что объединение не направлено против США и не содержит в себе ничего антиамериканского.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в том, что оно пытается подорвать статус американского доллара как «мирового стандарта». Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены терять этот статус «ни при каких обстоятельствах».

Ранее в России оценили угрозы Трампа в адрес БРИКС.

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