США впервые примут участие во встрече «коалиции желающих» по Украине

Reuters: Келлог впервые примет участие во встрече коалиции желающих по Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог впервые примет участие во встрече так называемой «коалиции желающих» стран Европы по поддержке Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» в четверг. Это первый случай, когда Соединенные Штаты принимают участие во встрече группы стран, в которой доминируют европейские государства», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Всемирного банка, на реконструкцию, восстановление и модернизацию Украины потребуется около 500 млрд евро.

При этом 9 июля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) отложили планы по отправке своих военных на территорию Украины.

Журналисты отметили, что теперь «коалиция желающих» сконцентрирует внимание на поддержке Украине в конфликте на истощение. По словам авторов материала, подобное решение является смягчением планов европейских стран.

Ранее в Польше высказались об отправке войск на Украину.