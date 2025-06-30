В Польше высказались об отправке войск на Украину

Пока премьер-министр Дональд Туск находится у власти, Польша не отправит военных на Украину, ограничившись поддержкой стран, которые на это решатся. Об этом газете Rzeczpospolita заявил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

«Нет, мы не направим солдат [на Украину]. Вместо этого мы будем поддерживать, в том числе в логистическом плане, те государства, которые в будущем захотят предоставить Украине такие гарантии», — заявил Шлапка.

12 мая министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

14 мая депутат Государственной думы Виктор Заварзин заявил, что Россия будет считать европейских миротворцев на Украине противниками. По его словам, в отношении иностранных военных будут приниматься такие же меры, как и в отношении украинских военнослужащих.

Ранее премьер Британии назвал условие для отправки войск на Украину.