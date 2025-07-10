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Чернышенко оценил роль новых регионов РФ в развитии туристической инфраструктуры

Чернышенко: новые регионы подключаются к развитию туризма в России
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

«Я думаю, что у туризма светлое будущее и, что важно, в развитие туринфраструктуры подключаются и наши новые регионы», — заявил он.

По словам Чернышенко, в Запорожской области реализуется большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

До этого стало известно, что курорт «Абрау-Дюрсо» в ходе II Глобального саммита по ответственному винному туризму, прошедшего в китайском Яньтае, получил высшую награду от GWTO за «Лучший опыт ответственного энотуризма». Объект обошел конкурентов из Испании, Италии, Португалии, Чили, Уругвая, Аргентины и других стран в номинации GWTO Award.

В конце июня вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что с 2019 года туристический поток в российские нацпарки увеличился с 6 млн до 17 млн человек. Патрушев напомнил, что президент России Владимир Путин поручил, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 140 млн.

Ранее в АТОР оценили рост бронирований туров в Геленджик после открытия аэропорта

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