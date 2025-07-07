Российский черноморский курорт обошел в международном конкурсе конкурентов из ЕС

Российский бренд «Абрау-Дюрсо» в ходе II Глобального саммита по ответственному винному туризму, прошедшего в китайском Яньтае, получил высшую награду от Всемирной организации винного туризма (GWTO) за «Лучший опыт ответственного энотуризма». Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

Отмечается, что Россия впервые получила столь высокое признание в сфере энотуризма. Бренд же стал первым из РФ обладателем этой награды.

Российский винный курорт, по информации агрегатора, обошел конкурентов из Испании, Италии, Португалии, Чили, Уругвая, Аргентины и других стран в номинации GWTO Award. Члены жюри высоко оценили осознанное отношение к природной среде и культурному наследию при создании инфраструктуры.

Авторы публикации напоминают, что в прошлом году «Абрау» приняло рекордные 600 тысяч туристов.

В мае агентство РИА Новости привело расчеты, основанные на данных национальных статистических служб, согласно которым Россия в первом квартале сократила импорт иностранного вина в два раза, вследствие чего Испания выпала из числа ведущих поставщиков.

С января по март в РФ было ввезено вина на $119,6 млн, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение импорта коснулось всех стран-поставщиков.

Ранее винодел рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина.