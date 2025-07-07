На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский черноморский курорт обошел в международном конкурсе конкурентов из ЕС

Российский курорт Абрау-Дюрсо получил высшую награду GWTO
true
true
true
close
Freepik.com

Российский бренд «Абрау-Дюрсо» в ходе II Глобального саммита по ответственному винному туризму, прошедшего в китайском Яньтае, получил высшую награду от Всемирной организации винного туризма (GWTO) за «Лучший опыт ответственного энотуризма». Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

Отмечается, что Россия впервые получила столь высокое признание в сфере энотуризма. Бренд же стал первым из РФ обладателем этой награды.

Российский винный курорт, по информации агрегатора, обошел конкурентов из Испании, Италии, Португалии, Чили, Уругвая, Аргентины и других стран в номинации GWTO Award. Члены жюри высоко оценили осознанное отношение к природной среде и культурному наследию при создании инфраструктуры.

Авторы публикации напоминают, что в прошлом году «Абрау» приняло рекордные 600 тысяч туристов.

В мае агентство РИА Новости привело расчеты, основанные на данных национальных статистических служб, согласно которым Россия в первом квартале сократила импорт иностранного вина в два раза, вследствие чего Испания выпала из числа ведущих поставщиков.

С января по март в РФ было ввезено вина на $119,6 млн, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение импорта коснулось всех стран-поставщиков.

Ранее винодел рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами